To musím zvládnout sama. Kouč? Raducanuová má v plánu Federerův model

Necelé dva týdny po US Open však vykopla trenéra Andrewa Richardsona, kterého přitom najala jen v červenci jako náhradu za Nigela Searse (tchána Andyho Murrayho).

Šampionka z New Yorku v poslední době vyhledávala spíš rady Itala Riccarda Piattiho a spolupracovala také s britským daviscupovým vítězem Jamesem Wardem. Následně pak potvrdila, že dál bude naslouchat hlavně externím zdrojům.

„V prvních dvou nebo třech gamech proti Ize jsem měla pocit, že míč letí tak rychle, že nevím, co mám dělat. Chvíli mi trvalo, než jsem se přizpůsobila, ale jakmile se mi to povedlo, měla jsem brejkboly a dostala jsem se zase do zápasu," líčila Raducanuová, která chce mít hlavně dobrého sparingpartnera. A na zbytek už prý hodlá přijít sama.