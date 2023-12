TOP 2023: Vondroušová rozbila wimbledonský bank

Od prvního kola s Peyton Stearnsovou přes třísetové derby v osmifinále s Marií Bouzkovou, vypjaté čtvrtfinále s Jessicou Pegulaovou až po finálový obrat proti Tunisance Uns Džábirové to byla dokonalá dvoutýdenní jízda pozlacená proslulým talířem Venus Rosewaterové pro vítězky ženského singlu.

„Je jasné, že budu mít na zádech terč, to ale beru jako dobrý problém. Samozřejmě bude nepříjemné, že se všichni budou chtít na mě vytáhnout a hrát co nejlíp, ale to k tomu patří. Vyhrála jsem grandslam, musím s tím počítat,“ zahlásila Vondroušová.