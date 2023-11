Urážky mi chodí denně. Já se tomu směju, říká Nosková. Na Sevillu je připravená

Vypadá to, že tréninkový kurt budete mít s Marií Bouzkovou pár dnů jen pro sebe.

Letím jen s koučem a s manažerkou týmu. Bude to jiné, než když jsme hrály kvalifikaci v Turecku (proti Ukrajině). Hlavně ať se holkám daří v Cancúnu, ty podmínky jsou tam složité. Přiletět a hrát pak někde jinde na jiném povrchu bude dost složité.

Co na letošní Turnaj mistryň, kde hraje Markéta Vondroušová a debl Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, vlastně říkáte?

Je to takové rozpačité, WTA to nemá moc zmáklé. Taková akce by si zasloužila lepší organizaci.

WTA je teď pod silnou palbou kritiky, taky na ni máte pifku?

Osobně ne, ale kalendář je už dost nabitý. A oni tlačí hráčky do toho, aby hrály tři turnaje za měsíc, možná i čtyři. To je pro nás těžké fyzicky i psychicky.

Během sezony jste se posunula až na čtyřicátou příčku světového žebříčku, žádná mladší hráčka před vámi není. Už na vás v Seville asi bude i větší tlak, nemyslíte?

Je docela velká šance, že budu i hrát. Trénovala jsem na to a těším se. Je jasné, že jsem ráda, když jsem mezi našima holkama.

Měsíc jste ale od návratu z Číny neabsolvovala žádné utkání. Nebude to hendikep?

Bylo by to dost těžké jít do singlového zápasu i na normálním turnaji po takové pauze. Ale hodně jsem pracovala na kondici, abych se dostala do tempa. Jak to bude týmový týden, tak všichni se na to společně dobře připravíme.

Jaké zkušenosti máte se Švýcarkami, se kterými v úterý začínáte?

S Belindou (Bencicovou) jsem před pár měsíci trénovala ve Švýcarsku. S Teichmannovou se taky znám.

Foto: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda (sport-pics.cz). Linda Nosková během příparvy v Tuecku na duel s Ukrajinou.

Markéta Vondroušová s Karolínou Muchovou už na US Open mluvily o tom, že by v Seville rády vyhrály. Zdraví a nahuštěný program ale do českých plánů dost řízly. Jak to vidíte s ambicemi?

Všechny týmy tam bohužel budou chtít vyhrát, je to poslední akce sezony. Když nastoupím, tak bych ráda přispěla k našemu úspěchu.

Před odletem do Sevilly jste si vyzkoušela i roli tváře reklamní kampaně. Jak jste se v ní cítila?

Je to první velká sponzorská věc. Tuhle kampaň jsme dělali před pár měsíci, takže i fotky a rozhovory. Je to fajn jednou za čas vypadnout z kurtu a být někým jiným. Samozřejmě, že bez tenisu bych se k tomu ale nedostala.

Foto: dtgroup.cz Linda Nosková během reklamní akce

Když jste byla na asijské tour, zveřejnila jste na Instagramu screenshot otřesné zprávy, kterou vám adresoval patrně jeden zhrzený sázkař. Co vás k tomu vedlo?

To je spíš k zasmání.

Vážně?

Já takové komentáře a urážky dostávám každý den. Když vyhraju, prohraju… I když nehraju. Je to denně, já si z toho ale nedělám vůbec nic, směju se tomu. Ale když jsem to zveřejnila, tak si hodně lidí myslelo, že z toho mám těžkou hlavu. Právě naopak. Spousta známých mi přitom psalo, jestli jsem v pořádku.

Jak na to reaguje rodina?

My už to jako trenéři a tenistky známe. Oni se s tím moc nepotkávají, je to těžký, ale ví, že já to tak nijak neřeším.

Neuvažovala jste o tom, že byste se od sociálních sítí odstřihla?

Samozřejmě jsem o tom uvažovala mockrát, ale někdy si dám třeba týden bez jakéhokoli kontaktu. Být pořád na sociálních sítích není dobré, často jsou toxické.

A co články o sobě? Čtete je?

Dřív ano, protože toho ještě moc nebylo. Naši mi občas ještě pošlou odkaz.

Teď se na vás ale většinou valí samá chvála, ne?