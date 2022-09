Alcaraz - Brooksby 6:3, 6:3, 6:3 Alcaraz neztratil na US Open stále ani set, Azarenková může jít na Plíškovou

Španělský tenista Carlos Alcaraz porazil ve 3. kole US Open domácího Američana Jensona Brooksbyho třikrát 6:3 a probojoval se v New Yorku podruhé za sebou do osmifinále. Třetí nasazený hráč neztratil na turnaji dosud ani set, jeho dalším soupeřem bude buď Chorvat Marin Čilič, nebo Brit Daniel Evans.

Foto: Robert Deutsch, Reuters Španělský talent Carlos Alcaraz na US Open.Foto : Robert Deutsch, Reuters

Článek Devatenáctiletý Alcaraz předvedl 43 vítězných míčů. Brooksby jich uhrál deset. Talentovaný Španěl ukázal herní pohodu ve třetím setu, kdy sice po dvou ztracených servisech prohrával 0:3, šesti gamy za sebou ale dotáhl utkání do vítězného konce. Alcaraz má šanci stát se po turnaji světovou jedničkou. Na grandslamech skončil zatím nejlépe ve čtvrtfinále - tento rok na Roland Garros a loni právě na US Open. Viktoria Azarenková vyřadila ve 3. kole chorvatskou přemožitelku Barbory Krejčíkové Petru Martičovou 6:3, 6:0. Bývalá světová jednička a turnajová šestadvacítka je v osmifinále US Open posedmé a může narazit na Karolínu Plíškovou, pokud by přehrála Švýcarku Belindu Bencicovou. US OPEN (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů): Muži: Dvouhra - 3. kolo: Alcaraz (3-Šp.) - Brooksby (USA) 6:3, 6:3, 6:3 Norrie (7-Brit.) - Rune (28-Dán.) 7:5, 6:4, 6:1. Ženy: Dvouhra - 3. kolo: Azarenková (26-Běl.) - Martičová (Chorv.) 6:3, 6:0 Pegulaová (8-USA) - Jüan Jüe (Čína) 6:2, 6:7 (6:8), 6:0. Výsledky českých zástupců na US Open najdete ZDE.