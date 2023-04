"Mým cílem je být připraven, abych mohl na turnaji odehrát oficiální zápas. Nevím, jestli budu na 100 procent fit, nebo ne, ale pokud mám letos odehrát svůj úplně poslední tenisový zápas, chci, aby to bylo na US Open," řekl čtyřiatřicetiletý Del Potro. "Možná naposledy v kariéře dám do přípravy všechno a pak se uvidí. Bůh rozhodne, jestli jsem připravený, nebo ne," dodal.

Zástupci US Open by byli jeho návratu rozhodně nakloněni. "Juan Martín je miláčkem newyorských fanoušků. Je to děsivý, a přitom současně laskavý bojovník a my bychom byli nadšeni, kdybychom tu tohoto bývalého šampiona US Open mohli letos mít," uvedla ředitelka US Open Stacey Allasterová.