"Myslím, že to byl dobrý vstup do turnaje. Podle mě jsem hrála dobře," řekla Krejčíková českým novinářům v New Yorku. "První kola jsou vždy těžká a nepříjemná. Měla jsem soupeřku, která tu hrála už tři zápasy a byla dobře rozehraná. Byla jsem ráda, že jsem utkání zvládla takto ve dvou setech a postoupila," doplnila loňská vítězka Roland Garros.

Snažila se zapracovat na všech aspektech své hry. "Nezapadalo mi to tak, jak jsem si představovala, takže jsme museli pracovat na všem. Od úderů, přes pohyb, voleje, servis, returny... Vše, co používám, musíme zlepšit," konstatovala Krejčíková.

"Určitě jsem ráda za to, jak jsem to zvládla. I když jsem to nedoservírovala, věřila jsem, že to uhraju. Dalo by se říct, že ve druhém setu se mi hrálo lépe na returnu," řekla Krejčíková. Divácká podpora soupeřky ji nezaskočila. "Očekávala jsem to. Mexiko zase není daleko, takže byla napůl doma," doplnila rodačka z Brna.