Krejčíková se Siniakovou jsou ve čtvrtfinále US Open. Medveděv končí, přijde o post jedničky

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková v neděli postoupily kvapíkovým tempem do čtvrtfinále čtyřhry na US Open, japonsko-tchajwanské duo Šúko Aojamaová, Čchan Chao-čching deklasovaly 6:2, 6:0. Nasazené trojky dál živí naději na třetí grandslamový titul v tomto roce. Triumf z betonových dvorců ve Flushing Meadows je poslední, který jim z turnajů "velké čtyřky" chybí. Rus Daniil Medveděv vítězství na US Open neobhájí a přijde o post světové jedničky. V osmifinále prohrál s Australanem Nickem Kyrgiosem 6:7, 6:3, 3:6, 2:6.

Foto: Mike Lawrence, ČTK/AP Kateřina Siniaková (vpravo) a Barbora Krejčíková prošly do čtvrtfinále US Open s úsměvem. Soupeřkám povolily jen dvě hry.Foto : Mike Lawrence, ČTK/AP

Článek Šestadvacetileté Češky neztratily v duelu s turnajovými patnáctkami ani jednou servis. V úvodním setu získaly dva brejky, ve druhém nepovolily soupeřkám ani game a nadělily jim "kanára". Utkání vyhrály za 62 minut. Ve čtvrtfinále Krejčíková se Siniakovou narazí buď na americko-japonský pár Asia Muhammadová, Ena Šibaharaová, nebo polsko-mexickou dvojici Gabriela Dabrowská, Guiliana Olmosová. US Open Postup do druhého týdne US Open neberu automaticky, řekla Plíšková Kyrgios vyzve Chačanova Medveděv, který dosud neztratil na turnaji ani set, prohrál s Kyrgiosem za necelé tři hodiny. Nestačilo mu ani 22 es a 49 vítězných míčů. Zaznamenal nejhorší výsledek na US Open od roku 2018, kdy zde vypadl ve třetím kole. Jisté je, že šestadvacetiletý rodák z Moskvy po výsledku 6:7, 6:3, 3:6, 2:6 přijde o post světové jedničky. https://www.facebook.com/usopentennis/videos/605542754552351/ Turnajová třiadvacítka Kyrgios vyzve v další fázi Rusa Karena Chačanova, jenž zdolal Pabla Carreňu 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Kyrgios vylepšil na US Open dosavadní maximum. Ve čtvrtfinále na grandslamu si zahraje počtvrté v kariéře a podruhé za sebou. Naposledy se dostal ve WImbledonu do finále, kde jej porazil Novak Djokovič. Srb ale kvůli odmítavému postoji k očkování proti koronaviru v New Yorku nestartuje. Druhou čtvrtfinálovou dvojici tvoří Casper Ruud a Matteo Berrettini. Sedmý nasazený Ruud se stal po výhře nad Corentinem Moutetem 6:1, 6:2, 6:7, 6:2 prvním Norem v historii, jenž se dostal na grandslamu ve Flushing Meadows do čtvrtfinále, Ital Berrettini porazil po třech hodinách a 46 minutách Španěla Alejandra Davidoviche 3:6, 7:6, 6:3, 4:6, 6:2. "Byl to úžasný zápas," řekl Kyrgios po utkání s Medveděvem na kurtu Arthura Asche. "Daniil je obhájce titulu a byl na něj velký tlak. Já jsem ale hrál opravdu dobře. Posledních pár měsíců předvádím úžasnou hru. Kde jinde ji předvést, než tady v plném domě v New Yorku," doplnil Australan. "Byl to zápas na vysoké úrovni jako hrají Novak nebo Rafa. Nick dnes podle mě hrál na podobném levelu," hodnotil Medveděv. "Je těžké mu čelit, má úžasné podání. Pokud bude takto hrát až do konce turnaje, má velké šance, aby ho vyhrál. Čekají ho ale ještě těžcí soupeři," doplnil Medveděv. Casper Ruud meets the quarterfinals! pic.twitter.com/TcxcymdNmB — US Open Tennis (@usopen) September 4, 2022 Sedmadvacetiletý Kyrgios vylepšil na US Open dosavadní maximum. Medveděva porazil také v srpnu na turnaji v Montrealu. Celkem s ním má bilanci čtyř výher a jedné porážky. Ve čtvrtfinále grandslamu si Kyrgios zahraje počtvrté v kariéře a podruhé za sebou. Naposledy se dostal ve WImbledonu do finále, kde jej předčil Novak Djokovič. Srb ale kvůli odmítavému postoji k očkování proti koronaviru v New Yorku nestartuje. "Byl to úžasný zápas," uvedl Kyrgios po utkání na kurtu Arthura Asche. "Daniil je obhájce titulu a byl na něj velký tlak. Já jsem ale hrál opravdu dobře. Posledních pár měsíců předvádím úžasnou hru. Kde jinde ji předvést, než tady v plném domě v New Yorku," doplnil Australan, který nasbíral 21 es a 51 vítězných míčů. Australský bouřlivák, který je známý svými výstřelky, na sebe upozornil i tentokrát. V dramatickém tie-breaku první sady, v němž odvrátil tři mečboly a sám proměnil až čtvrtý za stavu 12:11, mrštil několikrát raketou o zem. Na začátku třetího setu, kdy se duel lámal v jeho prospěch, zase odehrál míč směřující jasně do autu ještě před dopadem na zem a přeběhl bezstarostně na druhou stranu sítě. Místo brejkbolu obdržel trestný fiftýn a později game ztratil. "Stále nemůžu uvěřit té hlouposti, kterou jsem předvedl. Myslel jsem, že se to smí. Teď to ale bude zase všude ve sportovních zprávách a budu vypadat jako idiot," řekl Kyrgios. Nevídaná situace však Australana nerozhodila, a ten od té doby beztak dominoval. Do konce utkání dovolil Medveděvovi jen čtyři hry a díky bezchybnému servisu si zajistil postup. Mezi ženami postoupila Francouzka Caroline Garciaová. Finálová přemožitelka Petry Kvitové z generálky v Cincinnati vyřadila domácí Alison Riskeovou-Amritrajovou 6:4, 6:1 a připsala si 12. vítězství za sebou. Ve čtvrtfinále ji čeká domácí Cori Gauffová, jež smazala proti Číňance Čang Šuaj v obou setech manko brejku a vyhrála dvakrát 7:5. V New Yorku je poprvé mezi osmi nejlepšími. Stejný úspěch slaví Ajla Tomljanovicová. Australská přemožitelka Sereny WIlliamsové ze 3. kola zdolala nyní Rusku Ljudmilu Samsonovovou 7:6, 6:1. Ukončila její sérii třinácti výher za sebou a v boji o semifinále vyzve Tunisanku Uns Džábirovou. Wimbledonská finalistka vyhrála nad Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou 7:6, 6:4 a také ona bude ve čtvrtfinále US Open debutovat. US Open (tvrdý povrch, dotace 60 milionů dolarů) Muži: Dvouhra - 4. kolo: Berrettini (13-It.) - Davidovich (Šp.) 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2 Ruud (5-Nor.) - Moutet (Fr.) 6:1, 6:2, 6:7 (4:7), 6:2 Kyrgios (23-Austr.) - Medveděv (1-Rus.) 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2 Chačanov (27-Rus.) - Carreňo (12-Šp.) 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3 Ženy: Dvouhra - 4. kolo: Garciaová (17-Fr.) - Riskeová-Amritrajová (29-USA) 6:4, 6:1 Tomljanovicová (Austr.) - Samsonovová (Rus.) 7:6 (10:8), 6:1 Gauffová (12-USA) - Čang Šuaj (Čína) 7:5, 7:5 Džábirová (5-Tun.) - Kuděrmětovová (18-Rus.) 7:6 (7:1), 6:4 Čtyřhra - 3. kolo: Krejčíková, Siniaková (3-ČR) - Aojamaová, Čchan Chao-čching (15-Jap./Tchaj-wan) 6:2, 6:0 Juniorky: Dvouhra - 1. kolo: Havlíčková (2-ČR) - Hamiltonová (USA) 6:3, 6:4