"Jaké je to být nejlepší ve svém ročníku? Je to super a dodává mi to sebevědomí," řekla českým novinářům Bejlek. "Byla to pro mě obrovská zkušenost a jsem za US Open hrozně ráda. Už se těším na další turnaje. Mám za sebou sice dobré výsledky, ale tato soupeřka si opravdu hodně věřila. Jede na velké vlně a já s ní nic moc dělat nemohla," řekla Bejlek na adresu Samsonovové, která si po triumfu na turnajích ve Washingtonu a Clevelandu připsala 11. vítězství v řadě.

Bejlek se do hlavní části dostala z kvalifikace, kde vyřadila Francouzku Kristinu Mladenovicovou, Australanku Priscillu Honovou a Britku Heather Watsonovou. Potvrdila tak svůj potenciál. "Pro mě, rodinu i celý tým je to neskutečný úspěch. Strašně si ho vážím. Doufám, že to není můj poslední grandslam," řekla rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou. "Určitě si odsud odvezu spoustu krásných vzpomínek. Hrát v šestnácti hlavní soutěž US Open je paráda," doplnila.

Za postup se 209. hráčka světa odměnila pizzou. "Ani se neptejte! Ve třech jsme si objednali dvě pizzy a každá byla větší než tenhle stůl. Takže jsme jeden a půl pizzy vyhodili," podotkla s úsměvem Bejlek.

Podle svých slov má nejblíže ke stylu Rafaela Nadala, ráda se vždy dívala na zápasy Sereny Williamsové. V hledišti ji během zápasu se Samsonovou podpořil český kapitán Petr Pála. Její hlavní kouč chyběl z rodinných důvodů. "Jeho táta je od soboty v kómatu, což se dozvěděl až v pondělí ráno. Tak sedl na první letadlo," uvedla Bejlek se slzami v očích.

Šestnáctiletá tenistka po úspěšné kvalifikaci vyvolala v USA řadu reakcí kvůli videu na sociálních sítích. V něm ji její otec a trenér oslavně poplácali po zadní části těla. "Video jsem samozřejmě viděla. Byla to spontánní reakce celého týmu. Radovali jsme se. Určitě se to někomu může zdát nepohodlné a nekomfortní, ale už jsme to s týmem probrali. Již se to nestane," řekla Bejlek.

