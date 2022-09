Finalista letošního Wimbledonu vyřadil v osmifinále světovou jedničku a obhájce titulu Daniila Medveděva a porážka v dalším kole ho hodně frustrovala. Po zápase konstatoval, že má pocit, jako by všechno jeho dosavadní úsilí v New Yorku bylo k ničemu.

"Všechno, co si lidi z Grand Slamu pamatují, je to, jestli vyhrajete nebo prohrajete. Přijde mi, že buď musíte vyhrát všechno, nebo je to úplně na nic. Právě teď mám pocit, že jsem tady selhal," uvedl.