"Je to mentálně náročné. Bylo to blízko a mrzí to. K tomu tady na US Open hraju popáté hlavní soutěž a losy mi nikdy nehrály do karet. Koncovka první sady mě ovlivnila směrem dál, což se nesmí stát. Když mi to takhle ujede, už to s takovou hráčkou jen tak nedoženete. To byl moment, kdy jsem věděla, že mám šanci, ale nevyužila ji," řekla českým novinářům Martincová.

Zatímco v minulosti vypadla v prvním kole US Open třeba s Běloruskou Viktorií Azarenkovou, Chorvatkou Petrou Martičovou nebo krajankou Karolínou Plíškovou, nyní hrála s nenasazenou Kanepiovou. Sedmatřicetileté Estonce přesto patří v žebříčku WTA 34. místo. "Všichni samozřejmě víme, co je to za hráčku. Mohla jsem dostat nějakou kvalifikantku, ale to bych byla ještě ve větším tlaku, protože bych věděla, že mám velkou šanci. Tady si člověk opravdu nevybere," uvedla Martincová.

Foto: Dan Hamilton, Reuters Tereza Martincová v akciFoto : Dan Hamilton, Reuters

Sedmadvacetiletá tenistka zaznamenala desátou porážku z posledních 17 zápasů. Od začátku roku navíc řeší problémy s takzvaným skokanským kolenem. Jde o bolest úponu čtyřhlavého stehenního svalu v oblasti pod kolenem.

"Je to nahoru, dolů. Pořád chodím na injekce a řeším to. Na začátku americké šňůry jsem to letos přestala poprvé cítit, ale jak jsem odehrála hodně turnajů, zase to přišlo. Je to bolest, kterou se snažím akceptovat. Vím, že s tím jen tak nejde něco dělat, ale bohužel mě to dost ovlivňuje. Jsem například zvyklá běhat, což bohužel nejde," řekla Martincová.

V duelu s Kanepiovou ji potíže neovlivnily. "Rozhodně jsem neprohrála kvůli tomu. Je to jen vyčerpávající. Neodehraji zápas bez prášků a je to náročné pro hlavu," doplnila pražská rodačka.