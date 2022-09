Výkon Sereny Williamsové ve druhém kole grandslamového US Open zpočátku nebyl nijak sebejistý. V devátém gemu sice šla do brejku a mohla podávat na vítězství v prvním setu, ale nakonec rozhodnout musel až tie-break, který čtyřicetiletá Američanka získala poměrem 7:4.

Organizátoři turnaje ještě před začátkem utkání s Estonkou zahrnuli Williamsovou poctami. Předzápasový ceremoniál byl podle mnohých ke Kontaveitové neuctivý. „Organizátoři US Open opět přivedli soupeřku Sereny Williamsové na kurt (v tomto případě druhou nasazenou Anett Kontaveitovou) před tím, než pustili sestřih (se záběry Williamsové, pozn. aut.). Velmi neuctivé," napsal například tenisový reportér deníku The Times Stuart Fraser.

Dále uvedl, že měla být na kurt nejdříve přivedena americká legenda a její soupeřka, výše postavená hráčka žebříčku, jako druhá, tak jak to ostatně obvykle bývá. Další kritizovali chování fanoušků v hledišti. „Serena hrála dobře. Gratulujeme jí. Přesto to byl ten nejnechutnější dav, jaký jsem kdy viděl na tenisovém zápase. Ani jeden potlesk za dobrou hru Kontaveitové. Kde na světě našlo US Open takovou necivilizovanou skupinu lidí, kteří zaplnili tribuny?" ptal se pobouřeně jeden z fanoušků na sítích.

Sama Kontaveitová na pozápasové tiskovce neudržela emoce a opustila ji v slzách. Dotazy totiž padly krom výkonů právě i na chování příznivců v hledišti, mezi kterými byl například i golfista Tiger Woods. „Myslím, že to bylo těžké...bylo to něco, co jsem předtím nezažila. Nemyslím si ale, že to byl osobní útok proti mně. Rozhodně se za to, že jsem prohrála se Serenou, nestydím. Jen s publikem to bylo těžké," řekla.