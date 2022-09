Mezi muži jde dál světová jednička Rus Daniil Medveděv. Obhájce loňského vítězství si poradil za více jak dvě hodiny s Francouzem Arthurem Rinderknechem. Zvítězil jasně 6:2, 7:5, 6:3.

Turnaj skončil pro třetí nasazenou hráčku Marii Sakkariovou. Sedmadvacetiletá Řekyně prohrála s Číňankou Si-jü Wang 6:3, 5:7, 5:7. Loňské finále na betonových dvorcích ve Flushing Meadows nezopakuje Kanaďanka Leylah Fernandezová. Ta podlehla Rusce Ljudmile Samsonovové 3:6, 6:7.

Šestinásobná vítězka US Open Williamsová naznačila loučení v zářijovém vydání magazínu Vogue, kde prohlásila, že se "vyvíjí směrem od tenisu". Poté, co v úvodu US Open přešla přes Danku Koviničovou z Ćerné Hory, zdolala nyní za dvě hodiny a 29 minut druhou nasazenou Kontaveitovou.

Foto: Geoff Burke, Reuters Serena Williamsová v zápase proti Anet KontaveitovéFoto : Geoff Burke, Reuters

"Ještě ve mně něco málo zbylo. Tohle prostě umím nejlépe. Miluji výzvy a zvládám je," řekla Williamsová v rozhovoru na kurtu.

Šestadvacetiletá Kontaveitová se dokázala oklepat a ve druhém setu utekla díky dvěma brejkům do vedení 3:0. Williamsová manko nestáhla a před závěrečným setem opustila na chvíli kurt. "Jsem jen Serena. Poté, co jsem prohrála druhý set, jsem si pomyslela, že ze sebe musím vydat fakt to nejlepší, protože tohle může být ono," narážela Williamsová na možný konec.

Ve třetí sadě ale Američanka získala brzy dva brejky a od stavu 3:1 byla opět při servisu bezchybná. Po druhém triumfu za sebou živí dál naději na 24. grandslamový titul, kterým by vyrovnala absolutní rekordmanku Margaret Courtovou. Celkem vyhrála na turnajích "velké čtyřky" 367 utkání. Více triumfů má v takzvané open éře jen Roger Federer (369).

Ještě před duelem s Tomljanovicovou se Williamsová zúčastní čtyřhry. Ve čtvrtek vyzve po boku sestry Venus českou dvojici Lindu Noskovou a Lucii Hradeckou.

Medveděv opět kraloval, Sakkariová končí

První hráč světa Medveděv neztratil znovu na letošním US Open ani set. Proti sedmadvacetiletému Rinderknechovi, který udělal 49 nevynucených chyb, potvrdil roli favorita a vyhrál v New Yorku podeváté za sebou. V dalším kole ho čeká Číňan Wu I-ping.

Aténská rodačka Sakkariová zaznamenala na grandslamovém turnaji v New Yorku nejhorší výsledek od roku 2018. Inkasovala čtvrtou porážku z posledních šesti zápasů a opět se nedočká prvního titulu z turnajů "velké čtyřky". V utkání proti Si-jü Wang udělala 35 nevynucených chyb.

Foto: John Minchillo, ČTK/AP Zklamaná Maria SakkariováFoto : John Minchillo, ČTK/AP

Jednadvacetiletá Číňanka si navzdory dvanácti dvojchybám připsala první vítězství proti hráčce z první světové desítky. Do třetího kola grandslamu se dostala poprvé v kariéře..

Turnaj skončil pro Elizabeth Mandlikovou. Dcera bývalé české tenistky Hany Mandlíkové, která díky divoké kartě prožila v New Yorku grandslamový debut, nestačila na finalistku letošního Wimbledonu a pátou hráčku světa Uns Džábirovou. Osmadvacetileté Tunisance podlehla 5:7, 2:6.

Ruud, Murray i Kyrgios slaví

Mezi muži postoupil jak pátý nasazený Nor Casper Ruud, tak finalista letošního Wimbledonu Nick Kyrgios. Zatímco Ruud porazil Nizozemce Tima Van Rijthovena 6:7, 6:4, 6:4, 6:4, Kyrgios vyhrál nad Francouzem Benjaminem Bonzim 7:6, 6:4, 4:6, 6:4. Oba vítězové si postupem do 3. kola vyrovnali na US Open svá maxima.

Vítěz turnaje z roku 2012 Andy Murray porazil 5:7, 6:3, 6:1, 6:0 dvacetiletého Američana Emilia Navu a teprve podruhé za posledních pět let postoupil do třetího kola grandslamu. "Fyzicky se cítím nejlépe za poslední léta. Blížím se tomu, kde chci být. Snad se tady dostanu ještě dál," uvedla bývalá světová jednička.