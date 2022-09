"Po dlouhé době to byl zase normální zápas, takže to ještě umím," řekla Plíšková po výhře 6:3, 6:2 na tiskové konferenci. Narážela tím na předchozí souboj 1. kola s Polkou Magdou Linetteovou, který dospěl ve třetím setu do dramatického tie-breaku. "Teď jsem to měla pod kontrolou. Maruška nemohla hrát bekhend, takže přes něj vedla cesta. Musím ale říct, že hrála docela dobře. Trvalo mi snad tři gamy, než jsem si všimla, že nezahrála ani jeden bekhend," uvedla rodačka z Loun.