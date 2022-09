Venus a Serena Williamsovy nastoupí společně k deblu po více než čtyřech letech. Serena, jež v září oslaví 41. narozeniny, se na US Open pravděpodobně loučí s kariérou, což zatím nepotvrdila. Společně s Venus, které bylo v červnu 42 let, získala Serena čtrnáct grandslamových titulů. V New Yorku triumfovaly dvakrát, v letech 1999 a 2009. Čtyřhru hrály sestry Williamsovy společně naposledy na Roland Garros v červnu 2018, kde vypadly ve 3. kole.