Aktuální česká jednička Kvitová prošla do třetího kola závěrečného grandslamu sezony bez boje poté, co její soupeřka Anhelina Kalininová kvůli nemoci nenastoupila. Proti Muguruzaové se pokusí překonat loňský výsledek, jejím maximem jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.