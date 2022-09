Dvaatřicetiletá Kvitová postoupila do osmifinále US Open po dvou letech. Ve 3. kole otočila dramatický duel se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou, proti níž odvrátila dva mečboly. Pak zvítězila v super tie-breaku třetí sady. Postupem do čtvrtfinále by rodačka z Bílovce vyrovnala svá maxima z let 2015 a 2017.