Drama se šťastným koncem! Kvitová se probila do osmifinále US Open

Petra Kvitová si zahraje na grandslamovém US Open v New Yorku znovu po dvou letech osmifinále. V dramatické bitvě udolala turnajovou devítku a někdejší světovou jedničku Garbiňe Muguruzaovou ze Španělska 5:7, 6:3 a 7:6 poté, co v rozhodujícím setu utekla soupeřce ze dvou mečbolů. Karolína Plíšková se ještě dnes na kurtu Louise Armstronga představí proti olympijské vítězce Švýcarce Belindě Bencicové. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích na Sport.cz.

Foto: John Minchillo, ČTK/AP Petra Kvitová si na letošním US Open zahraje znovu po dvou letech osmifinále.Foto : John Minchillo, ČTK/AP