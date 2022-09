TENIS ONLINE: Fruhvirtová vyzve bývalou jedničku. V akci i Kvitová a Plíšková proti Bouzkové

Na dvorcích ve Flushing Meadows hoří boje o třetí kola dvouher a ve čtvrtek jde na US Open do akce i pět českých tenistek. Jako první by se měly představit Kateřina Siniaková, kterou čeká Francouzka Alizé Cornetová, a Petra Kvitová, jíž vyzve Ukrajinka Anhelina Kalininová. Všechny duely můžete sledovat prostřednictvím online reportáží na Sport.cz, přímé přenosy vysílá Eurosport.

Foto: Jerry Lai, Reuters Linda Fruhvirtová v utkání 1. kola US Open. Foto : Jerry Lai, Reuters

Článek Na druhém největším dvorci Louise Armstronga bude hrát utkání 2. kola dvouhry sedmnáctiletá Linda Fruhvirtová, jejíž soupeřkou bude bývalá světová jednička Garbiňe Muguruzaová ze Španělska. Jedna česká hráčka má dopředu třetí kolo jisté. Pavouk totiž svedl ve 2. kole ke vzájemnému souboji Karolínu Plíškovou a Marii Bouzkovou, kterou čeká druhé národní derby v řadě. V prvním kole vítězka pražského turnaje WTA vyřadila 17letou Lindu Noskovou, která si po debutu v singlu dnes zahraje po boku zkušené veteránky Lucie Hradecké 1. kolo čtyřhry. A atraktivnější duel si česká naděje pro premiéru s o dvacet let starší parťačkou, která na US Open v roce 2013 triumfovala po boku Andrey Hlaváčkové, nemohla přát. Na největším kurtu Arthura Ashe totiž české hráčky vyzvou sestry Williamsovy. Jejich utkání je nasazeno na úvod takzvané "night session" a začne hodinu po čtvrteční půlnoci SELČ. US OPEN online cca 19:00 Cornetová - Siniaková cca 19:00 Kalininová - Kvitová cca 20:30 Muguruzaová - Fruhvirtová cca 21:00 Plíšková - Bouzková