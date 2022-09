Kvitová prošla bez boje do 3. kola US Open, ukrajinská soupeřka Anhelina Kalininová totiž odstoupila kvůli nemoci. Světová jednadvacítka a nejvýše nasazená Češka vyzve v duelu o osmifinále buď krajanku Lindu Fruhvirtovou, nebo Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce, která na úvod vyřadila Rusku Eriku Andrejevovou, je ve 3. kole US Open podruhé za sebou. Jejím maximem z betonových dvorců na grandslamu ve Flushing Meadows jsou čtvrtfinále z let 2015 a 2017.