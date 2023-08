Tenisté a tenistky na US Open inkasují za titul tři miliony dolarů

Celková dotace letošního tenisového US Open dosáhne rekordních 65 milionů dolarů (asi 1,441 miliardy korun). Zvýší se i prémie pro vítěze, za titul ve dvouhře inkasují tenisté i tenistky shodně tři miliony dolarů. Informovala o tom v úterý pořádající organizace U.S. Tennis Association. Čtvrtý grandslamový turnaj sezony začne v New Yorku 28. srpna.

Foto: Dylan Martinez, Reuters Poslední vítěz US Open, španělský tenista Carlos Alcaraz.

Článek Oproti předchozímu roku vzrostla celková dotace o pět milionů. Zhruba o 15 procent z loňských 2,6 milionu dolarů se navýšila prémie pro vítěze, stále ale zůstává daleko za odměnami vyplácenými před pandemií koronaviru. V roce 2019 si šampioni odnesli šek na 3,9 milionu dolarů. Ve čtyřhře si vítězná dvojice rozdělí 700 000 dolarů, o 12 tisíc víc než vloni. Trend postupného navyšování odměn pro tenisty vyřazené v úvodu turnaje naopak plynule pokračuje. Hráči, kteří vypadnou v 1. kole, letos inkasují 81.500 dolarů oproti 80 000 v loňském roce, v roce 2019 brali jen 58.000 dolarů. Tenis Překvapení na kurtu! Zalepená ústa. Světová jednička promluvila o tom, co to znamená Do nárůstu celkové dotace turnaje se podle zástupců USTA promítl i fakt, že pořadatelé budou účastníkům kvalifikací mužů a žen a hlavních soutěží ve dvouhrách, čtyřhrách, mixech i v turnaji vozíčkářů hradit více výdajů. Poprvé například dostanou voucher na 1000 dolarů na úhradu cestovních nákladů a budou mít zajištěný druhý pokoj v oficiálním hotelu, nebo příspěvek 600 dolarů na den na jiné ubytování. Zvýší se i příspěvky na stravování či výplet raket. Tenis TENIS ONLINE: Výborně! Česká grandslamová šampionka získává proti ruské favoritce první set