Světová desítka Vondroušová začala zápas nervózně a pustila soupeřku do vedení 2:0, okamžitě ale dokázala na ztrátu podání zareagovat a postupně se rozehrála. První set získala čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova za 45 minut, druhý i s pomocí soupeřky, která nasbírala celkem 40 nevynucených chyb, vyhrála přesvědčivě 6:2

Šestadvacetiletá Muchová měla proti Potapovové od počátku navrch a rychle se ujala vedení 4:1. Soupeřka si pak vyžádala pauzu na ošetření a po zatejpování levého kolena se do zápasu vrátila. V koncovce prvního setu odvrátila dva setboly a vynutila si tie-break, který ale Muchová nakonec získala v poměru 7:4. Vyrovnaný souboj pokračoval i ve druhé sadě do stavu 2:2, poté už světová sedmnáctka nedala soupeřce další šanci. O postup do osmifinále se Muchová utká s Rumunkou Soranou Cirsteaovou.