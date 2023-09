Pětadvacetiletá Sabalenková, která se příští týden stane novou světovou jedničkou, živí dál naději na druhý grandslamový titul v sezoně. Na začátku roku ovládla na betonovém povrchu Australian Open. O pět let mladší Čeng Čchin-wen porazila za 74 minut, zaznamenala 17 vítězných míčů a stále neztratila v New Yorku ani set.

3rd straight US Open semifinal for Aryna Sabalenka! 👏 pic.twitter.com/tCIXy4hYuw

Rodačka z Minsku je v semifinále grandslamu posedmé v kariéře a popáté za sebou. Vloni na US Open vypadla v boji o finále s pozdější vítězkou Polkou Igou Šwiatekovou. „Tentokrát udělám vše pro to, abych tu zůstala až do konce,“ dodala Sabalenková.