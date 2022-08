"Budu se samozřejmě pořád snažit, abych US Open stihl, i když to bude velice těsné," řekl olympijský šampion z Tokia. Nejpozději by se rád vrátil v polovině září na zápasy Davisova poháru, v němž se bude jedna ze základních skupin hrát v jeho rodném Hamburku.