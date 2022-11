V čele s Kvitovou! Češi už vědí, proti komu budou hrát v nové soutěži

Nové soutěže smíšených tenisových družstev United Cupu se v Austrálii na přelomu roku zúčastní i český tým. Pořadatelé ho při dnešním losování zařadili do skupiny C v Sydney spolu se Spojenými státy a Německem. V nominaci figurují i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a účastník Turnaje mistrů pro hráče do 21 let Jiří Lehečka.

Foto: Henry Romero, Reuters Česká tenistka Petra Kvitová na turnaji v Mexiku.Foto : Henry Romero, Reuters

Článek United Cup se bude hrát od 29. prosince do 8. ledna v Perthu, Brisbane a Sydney, zúčastní se ho 18 zemí podle pořadí v žebříčcích ATP a WTA. Účastníci budou do světových žebříčků dostávat body a bojovat o podíl z dotace 15 milionů dolarů. Nová soutěž přilákala i hvězdy. Mezi přihlášenými jsou polská světová jednička Iga Šwiateková a vítěz 22 grandslamových turnajů Rafael Nadal ze Španělska. Chybět nebude ani Francouzka Caroline Garciaová, čerstvá vítězka Turnaje mistryň, po vážném zranění kotníku se na United Cupu hodlá vrátit na kurty Němec Alexander Zverev. Billie Jean King Cup Mám strach. Jsem z toho hodně špatná, mrzí Krejčíkovou omluvenka z Poháru B. J. Kingové Jednotlivá utkání budou tvořit dvě mužské a dvě ženské dvouhry a smíšená čtyřhra. Vítězové skupin postoupí do play off, jehož úvodní kolo se bude ještě hrát ve všech třech městech. Tři postupující týmy a jeden s divokou kartou se pak utkají o titul v Sydney. Vedle Kvitové a Lehečky jsou v české nominaci Tomáš Macháč, Lukáš Rosol, Dalibor Svrčina, Marie Bouzková a Jesika Malečková. Složení skupin: Skupina A (Perth): Řecko, Belgie, dosud neurčený tým. Skupina B (Brisbane): Polsko, Švýcarsko, dosud neurčený tým. Skupina C (Sydney): USA, Německo, Česko. Skupina D (Sydney): Španělsko, Austrálie, Británie. Skupina E (Brisbane): Itálie, Brazílie, Norsko. Skupina F (Perth): Francie, Chorvatsko, Argentina. Tenis Lehečka druhý zápas na Turnaji mistrů pro mladé hráče prohrál

