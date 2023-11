Vítr šílený, kurt šílený. Jsem ráda, že jedu pryč. Vondroušová je z Cancúnu rozčarovaná

„Vítr byl šílený, kurt byl šílený, jsem ráda, že mě čeká poslední zápas a jedeme pryč,“ vykládala naštvaně žebříčkově nejlepší česká tenistka. „Na moji hru je to extrémně nepříjemné a celkově je to šílené. Dělám, co můžu, ale tady to úplně nejde.“

Naděje na postup ale přesto ještě žije. Vondroušová by však musela porazit 2:0 na sety americkou vítězku US Open Coco Gauffovou, Polka Šwiateková pak stejným poměrem Džábirovovou. A následně by česká tenistka potřebovala z hráček, co by měly ve skupině jedno vítězství, nejlepší poměr vyhraných a prohraných gamů…

V aktuálním rozpoložení Vondroušové se ale postup jeví velice nepravděpodobně.

Sestřih utkání Turnaje mistryň Džábirová - VondroušováVideo : sntv

„Už to nějak odehraju, je malá šance, budu se snažit vyhrát,“ prohlásila světová šestka.

Na to, jak brutální panovaly v Mexiku podmínky, byl ale duel s Tunisankou vcelku koukatelný. „Ten zápas asi nebyl strašný, ale ona mi u sítě taky říkala, že kurt je šílený, trápíme se všechny a ty zápasy nejsou tak dobré, jak by být mohly,“ mrzelo Vondroušovou, která zatím na Turnaji mistryň neuhrála ani set.