"Stalo se to asi po deseti minutách letu a byla to moje chyba. Protože před odletem jsem je kvůli vedru pootevřela a pak je nejspíš nedovřela pořádně," citovala agentura Reuters Vekičovou.

"Začala jsem panikařit a i lidé, co seděli za mnou, panikařili. Jen pilot pořád opakoval: 'No pasa nada. No pasa nada - Nic se neděje'," přidala šestadvacetiletá tenistka, která poté v prvním kole porazila 6:4, 6:1 Brazilku Lauru Pigossiovou.