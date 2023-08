Výsledek je brutální. Martincové neseděl povrch. V Americe to sviští jak prase, srovnávala

Co ale poražená hráčka nemohla stále rozdýchat, to byl povrch na centrkurtu ve Stromovce. „Je strašně těžké na tom zabíjet balony. Jí ten pomalý povrch seděl. U mě naopak čím rychlejší, tím lepší. A podle toho to vypadalo," stýskala si Martincová. „Jsem z toho rozhozená. Člověk se soustředí spíš na to, aby vymyslel, jak hrát. Pro ty, co míče neliftují, je to složité. V Americe to na hardu sviští jak prase, tady to je o něčem jiném. Ale vyhrála jsem na tom aspoň dva zápasy," řekla česká držitelka divoké karty.