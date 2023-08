Se synem v náručí Strýcová přemáhala pláč. Na US Open bude hrát debl s Vondroušovou

Dvojnásobná wimbledonská šampionka v deblu, semifinalistka travnatého grandslamu ve dvouhře, bronzová medailistka z olympiády, ale taky hráčka, která pomohla Česku k šesti fedcupovým triumfům, světová jednička ve čtyřhře, šestnáctka v singlu... Je toho mraky, za co Strýcovou ocenit. Bezpochyby k tomu patří i fakt, že se na kurty dokázala vrátit po mateřské pauze a před pár týdny s tchajwanskou spoluhráčkou Sie Šu-wej ovládla podruhé turnaj v All England Clubu.

„Nedokážu vybrat třeba jen tři věci. Bylo toho mnohem víc a všechno si do detailu pamatuju," tvrdila Strýcová. Jen tu rozlučku s českými fanoušky si asi představovala jinak. Původně k ní měla nastoupit už v úterý, ale předchozí program na hlavním kurtu se protáhl, takže vyběhla na kurt ve středu po poledni a nebyl to pro ni úplně šťastný den.

„Nehrálo se mi nejlíp. Výkon nebyl dobrý, spíš strašný. Děkuju, že jste to trápení zhlédli. Dělala jsem strašně chyb," omlouvala se divákům po utkání s Indkou, které se protáhlo na dvě a půl hodiny. Rainaová přitom postoupila do hlavní soutěže jako lucky loser, když ve druhém kole kvalifikace podlehla Ukrajince Dajaně Jastremské dvakrát 0:6... Jenže Strýcová využila jen 3 z 12 brejkbolů a v rozhodující sadě si dvakrát prohrála servis.

Ale pak už se stejně tleskalo a gratulovalo. Pořadatelé turnaje připravili pro Strýcovou i vzpomínkové video, u kterého aktérku, za níž na kurt dorazil syn Vincent, přemáhaly slzy. Ostatně během utkání svého synka i zaslechla. „Asi se právě probudil. On ví, že máma jde hrát tenis, ale je mu to celkem jedno," zasmála se. S ještě ne dvouletým dítětem v náručí a po boku s neteří Luisou pro ni ale nebylo úplně snadné ukočírovat emoce.

„Musela jsem se kousat do rtů, abych nepropukla úplně v pláč," přiznala tenistka. „I když to po prohraném utkání nezní nejlíp, tak jsem šťastná."

Poslední turnaj kariéry Strýcová odehraje v deblu na US Open. Její deblovou parťačkou už ale nebude Tchajwanka. „Domluvila jsem se s Markétou Vondroušovou," ohlásila spojení dvou letošních vítězek Wimbledonu. „Hrály jsme spolu už na Australian Open (2019), kde jsme se domluvily asi dva dny předem a pak jsme postoupily až do semifinále. Byl to můj nápad zahrát si spolu znovu, mohl by to být i hezký příběh," přála by si Strýcová.