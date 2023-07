Bravo! Pohřebiště favoritů Češku nezastavilo

Kvitová ve Wimbledonu už dvakrát ovládla celý turnaj. Tamní tráva jí sedí a proti Stevanovičové plnila roli favoritky, i když soupeřka dělala, co mohla. "Stevanovičová se určitě nedostala do 3. kola, aby se tam na kurty šla jen podívat. Bylo to těžké," usmála se vítězka. "Jsem ráda a šťastná, že se mi povedlo postoupit," vykládala během interview přímo na kurtu.