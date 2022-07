Vítězka loňského Roland Garros z dvouhry i čtyřhry Krejčíková prohrála se 44. hráčkou světa Tomljanovicovou první vzájemný zápas. Ve Wimbledonu neobhájila loňskou osmifinálovou účast, která je zároveň na travnatých dvorcích v All England Clubu jejím maximem.

"Celý zápas jsem hrála dobře. Porážka mě mrzí, ale beru to pozitivně. Můj tenis se zlepšuje zápas od zápasu. A to, že přijde nějaká prohra, se prostě stane," řekla webu Tenisový svět Krejčíková.

Alja Tomljanovicova slaví postup do osmifinále Wimbledonu.Foto : Alberto Pezzali, ČTK/AP

Šestadvacetiletá tenistka, kterou během roku přibrzdilo zranění lokte a následné onemocnění koronavirem, vstoupila do utkání s o tři roky starší soupeřkou lépe. V úvodu prolomila třikrát její servis a získala za 32 minut první set.

"Ona je dobrá hráčka, loni tu byla ve čtvrtfinále. Postupně se začala zlepšovat a já začala dělat víc chyb. Na konci druhého setu se to špatně sešlo. Udělala jsem moc chyb, dala jí víc jednodušších míčů zadarmo a ona mě pak brejkla," uvedla Krejčíková.

V napínavé koncovce Krejčíková měla za stavu 3:5 dva brejkboly a mohla se vrátit do hry, ale nevyužila je. Naopak Tomljanovicová proměnila první mečbol a bude ve Wimbledonu bojovat o druhé čtvrtfinále za sebou. Narazí na Francouzku Alizé Cornetovou, která překvapivě vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Také Petra Kvitová dohrála ve 3. kole. Dvojnásobná vítězka turnaje nestačila na čtvrtou hráčku světa Španělku Paulu Badosaovou, které podlehla 5:7, 6:7. Dvaatřicetiletá rodačka z Bílovce, jež plnila na travnatých dvorcích v All England Clubu roli 25. nasazené hráčky, se od posledního triumfu v roce 2014 dostala do osmifinále Wimbledonu jen jednou, a to před třemi lety.