Další úspěch už ale juniorská vítězka Wimbledonu z roku 2018 nepřidala a neobhájí v Londýně loňskou osmifinálovou účast. "Co můžu říct? Vím, že jsem nehrála dobře. Nebyla jsem si jistá svou taktikou a ona to jako dobrá hráčka výborně využila. Nepředvedla jsem dobrý výkon," uznala Šwiateková. Ve druhém setu se sice ujala vedení 2:0, pak ale šest gamů v řadě prohrála. "Obvykle, když se vracím do zápasu, mám nějaký plán a vím, co změnit. Teď jsem nevěděla, byla jsem zmatená. A na trávě jde všechno hrozně rychle," konstatovala.