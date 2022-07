Djokovič po triumfu ve Wimbledonu přiznal trauma. Noční můra se může brzy vrátit

„Tenhle rok byl úplně jiný než ten minulý. Letos jsem první měsíce na tom nebyl mentálně a emocionálně dobře. Všechno, co následovalo po Austrálii, pro mě bylo obrovskou výzvou a překážkou. Nebylo pro mě vůbec jednoduché tu kapitolu uzavřít. Způsobilo to ve mně velké turbulence. Musel jsem tu bouři ustát," rozpovídal se nyní už sedminásobný wimbledonský šampion na tiskové konferenci.

„Myslím, že jsem finále zvládl velmi dobře. Nick pár fiftýnů nezvládl, byla tam nějaká dvojchyba, řečnění směrem k jeho lóži. Cítil jsem, že to je moment, kdy jsem mu mohl sebrat servis. A to se také stalo. Ten game z 0:40 (na konci druhého setu), to jsem nevyhrál já, to si prohrál on sám nevynucenými chybami. Zatlačil jsem ho na jeho limit a byl jsem za to odměněn," vypíchl jeden z klíčových momentů finále.