Grandslamový šampion ve Wimbledonu všechny zaskočil. Žasl i McEnroe

Brit výměnu po překvapivém úderu vyhrál. „Je to Kyrgios, nebo Murray?" vtipkoval expert BBC a někdejší skvělý hráč John McEnroe. „Tohle jsem, myslím, od něj ještě nikdy neviděl," žasl McEnroe. „Nečekal bych to od něj," přitakával ve studiu někdejší vynikající deblista Todd Woodbridge.

A moment of mischief from @andy_murray ​​😉​ #Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/DM4rAfpVsD

„Nick (Kyrgios) by byl z toho nadšený, pokud se dívá. A on to určitě uvidí. On tenhle úder rozšířil, myslím, že teď to bude zkoušet každý," předpověděl McEnroe.