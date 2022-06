Wimbledon tleskal poražené Britce, parádní gesto zvedlo fanoušky ze sedadel

Její o deset let starší soupeřka Lesia Curenková nejprve nevěděla, co se děje. Cítila, že má v utkání navrch a chtěla co nejrychleji pokračovat ve hře. Šla se také zeptat rozhodčího, co se to na druhé straně kurtu děje. Zjevně ji překvapilo, co mladá Britka dělá. Také fanoušci se zvedali ze sedadel, aby zjistili, proč se nehraje. „Snažila jsem se udělat to nejlepší, co se v dané chvíli dalo. To by ale udělal každý," doplnila Britka.