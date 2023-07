I bez zranění by bylo těžké vyhrát, řekla Muchová po vyřazení ve Wimbledonu

"Ještě neznám rozsah zranění, ale něco je špatně s kyčlí. Snad nejde o nic vážného. Sice to ovlivnilo zápas, ale i bez toho by bylo těžké zvítězit. Po pádu jsem už však nebyla stoprocentní. Panuje zklamání," řekla Muchová.

Upadla v rozhodujícím třetím setu za stavu 0:2 a 15:30. Při snaze vrátit míček na stranu soupeřky uklouzla. Musela si vzít pauzu na ošetření. "Potom mi pravá noha ztuhla. Obvaz jsem měla hodně utažený a zdálo se mi, že se vůbec nemůžu hýbat. Bolela mě i záda," uvedla nasazená šestnáctka.

Muchova‘s fall for those that missed it. pic.twitter.com/e8GbTp1b69 — Ashley says abolish countries. (@littlegnome16) July 6, 2023

Na komplikace spojené s případnými dalšími duely nemyslela. "To ne. Byl to těžký zápas a ani jsem nemohla vědět, jestli postoupím. Hrály jsme dlouho. Bylo to už přes dvě hodiny, když jsem upadla. Člověk už byl unavenější a dostával se do extrémních pozic. To se na trávě stává," doplnila šestadvacetiletá rodačka z Olomouce.

O tři roky mladší Niemeierovou, která obhajuje ve Wimbledonu loňské čtvrtfinále, označila už před zápasem za nepříjemnou soupeřku. Její predikce se potvrdily. "Hrála velmi solidně a zaslouží kredit. Ve všech setech jsem měla šance, ale úplně mi to nešlo. Nepomohla jsem si servisem, a když jsem měla příležitost utkání otočit, nezahrála jsem nejlépe," hodnotila Muchová.

Svěřenkyni trenéra Emila Miškeho také nepomohlo, že se po Roland Garros léčila ze šrámů a nesehrála na trávě doteď ani jedno soutěžní utkání. Nepříjemné bylo i odložení jejího zápasu 1. kola o dva dny kvůli nepřízni počasí a posunutému programu. "Tohle se mi nikdy nestalo. Je zvláštní nastoupit k prvnímu kolu grandslamu až čtvrtý den. Minulé dny jsme čekali od rána do večera a zrušili ho vždy až po šesté večer. Už jsem chtěla hlavně hrát. Ale je to tak, jak to je," uvedla česká tenistka.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Karolína Muchová ve druhém kole Wimbledonu.

V 1. kole Wimbledonu vypadla Muchová podruhé za sebou a netajila, že po úspěchu na Roland Garros chtěla víc. "Je to určitě zklamání," řekla hráčka, jež považuje trávu za oblíbený povrch. "Vloni jsem to tu měla také podobné a už jsem na trávě nějaký ten pátek nevyhrála. Tak třeba za rok to zkusím znovu," usmála se.