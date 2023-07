Kolodziejová cestu parťačky Vondroušové prožívá, odstoupení z deblu nelituje

"Už čtvrtfinále proti Jessice Pegulaové bylo emočně náročné. Maky prohrávala 1:4 ve třetím setu a to, co se pak začalo dít, mi dalo facku. Měla jsem slzy v očích," řekla Kolodziejová s připomínkou úspěšného obratu. "Během semifinále jsem byla klidnější, protože Maky měla set a ve druhém vedla 4:0. I když se to pak zkomplikovalo, zvládla to. I tentokrát mi ukápla slza, ale myslím, že na finále to bude ještě horší," doplnila.

O dva roky mladší Vondroušová je ve druhém grandslamovém finále, o titul hrála také na Roland Garros 2019. Letošním tažením na trávě ve Wimbledonu ale řadu lidí překvapila. "Na to, že říkala, že ji nemá ráda, předvádí dost dobrý tenis," podotkla s úsměvem Kolodziejová.

Šestačtyřicátá žena deblového žebříčku obětovala pro úspěch kamarádky ve dvouhře i společné působení ve čtyřhře. Po postupu Vondroušové do semifinále vzala v potaz její zdravotní potíže s kotníkem. "Bavily jsme se o tom už před zápasem s Pegulaovou. Říkala jsem jí, že když to bude těžké, ať do deblu nejde, že to chápu. Odpověděla, že se o tom pobavíme potom. Po zápase jsem ale hned v emocích řekla: 'Nejdeš hrát!' Vím, že je u ní priorita singl," vyprávěla Kolodziejová.

Vondroušová později spoluhráčce poděkovala a ocenila vzájemný vztah, který je podle ní založený nejen na tenise, ale také na přátelství. "Vím, že tady s tím (kotníkem) má od prvního kola problémy. Proto jsem jí moc vděčná, že nastoupila do deblu, kde jsme odehrály dva dobré zápasy. Taky mi mohla říct, že nechce hrát. Není to tak, že by jedna byla vděčná víc a jedna míň. Jsme tu jako tým a prožíváme spolu všechny emoce," doplnila.

Obě tenistky se znají takřka šestnáct let. Seznámily se na dětských turnajích, kde Kolodziejová kamarádku porážela. "Ona byla menší a já jsem ji ukopcovala," líčila pobaveně. Později spolu také hrály na Štvanici a bydlely. "Jsem vděčná, že s ní teď můžu být na grandslamech. Hraju sice převážně jen debl, ale jsem tady s ní a stejně jako v juniorech si prožíváme všechny chvíle spolu. Užívám si to," řekla Kolodziejová.