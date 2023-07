Krejčíková chtěla změnu, proto se s koučem Kartusem rozešla

Sedmadvacetiletá Krejčíková neměla Kartuse ve své lóži v úvodním kole grandslamu v All England Clubu. Spekulace o konci spolupráce kouč potvrdil v pondělí médiím, dnes jej okomentovala samotná tenistka.

"Rozumím tomu, že ukončení spolupráce může být po tolika letech a po tom, co jsme společně dokázali, překvapivé, ale uzrávalo to delší dobu a zvažovala jsem to opravdu pečlivě," vysvětlila sedminásobná grandslamová šampionka ze čtyřhry. Rozhodnutí mu oznámila před začátkem sezony na trávě.