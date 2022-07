Kyrgios dostal za plivnutí směrem k divákovi pokutu 10 000 dolarů

Pokutu mu pořadatelé uložili den poté, co po naopak soustředěném a precizním výkonu porazil Filipa Krajinoviče ze Srbska a postoupil do třetího kola. V zápase se tentokrát vyvaroval jakéhokoliv excesu. "Jen jsem chtěl ukázat lidem, že jsem fakt dobrý. Mám pocit, že někdy prostě nemám respekt," řekl na pozápasové tiskové konferenci. "Dnes nebylo nic, co by mi média mohla vytknout, že bych udělal špatně. Vy se teď nemůžete na nic ptát, nic vířit. A to mám rád, protože pak nic nemůžete psát. Co řeknete? Dnes nic, všichni jste ohromeni," konstatoval.