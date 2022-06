Legenda bojuje s onemocněním. Co to má Williamsová na tváři?

Tenisoví fanoušci s napětím prožívali comeback tenistky Sereny Williamsové ve Wimbledonu proti Francouzce Harmony Tanové (5:7, 6:1, 6:7), řada z nich se však v diskuzích na sociálních sítích pozastavila i nad tím, co to má americká legenda na pravé straně tváře. Třiadvacetinásobná grandslamová šampionka v rozhovoru pro The Times upřesnila, že se jedná o speciální lékařské náplasti, které jí pomáhají v léčbě vleklého zánětu dutin.

Foto: Alberto Pezzali, ČTK/AP Speciální náplasti na pravé straně tváře Sereny Williamsové jsou součástí léčby zánětu dutin.Foto : Alberto Pezzali, ČTK/AP

