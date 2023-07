Lehečka se chtěl po chybě u mečbolu zakopat pod zem, pak zažil euforii

"Po závěrečném mečbolu to byl neskutečný pocit. Zápas byl od začátku do konce náročný. A po tom nepovedeném jestřábím oku ve čtvrtém setu jsem myslel, že se půjdu zakopat pod zem," řekl Lehečka. "Naštěstí jsem byl schopný to rozdýchat a vrátit se v páté sadě ve velkém stylu. Myslím, že i jemu došla šťáva. Musel hodně běhat a byl pod tlakem," doplnila česká jednička.

Lehečka měl zápas dobře rozehraný a vedl 2:0. Poté, co byl duel poprvé přerušen kvůli dešti, Paul snížil. Jednadvacetiletý český hráč však v dalším setu smazal ve zkrácené hře řadu setbolů a za stavu 8:7 mohl zápas ukončit. Při returnu soupeře se ale rozhodl výměnu přerušit. Domníval se, že Američanův míček byl v autu. Záběry z jestřábího oka však ukázaly, že se mýlil. A Lehečka poté zkrácenou hru ztratil 9:11.

"Okamžitě jsem toho litoval. Mluvil jsem o tom i s Tomášem (Berdychem) a Michalem (koučem Navrátilem). Nechápu, jak se to mohlo stát. Asi emoční nával," uvedl Lehečka. "Tak strašně jsem chtěl zvítězit, hrálo se o dost bodů s tak dobrým hráčem a já byl tak blízko... Už v tie-breaku jsem otáčel z 2:6 a dostal z toho mečbol. Ulítlo mi to a byla to chyba. Naštěstí tu teď sedím i tak jako vítěz, ale nebudu na ten moment vzpomínat v dobrém," podotkl 37. hráč světa. Situaci silně prožívala v hledišti i jeho přítelkyně Viktorie. "Tam skoro volali záchranku," usmál se.

Před začátkem pátého setu proto opustil na chvíli kurt. "Řeknu vám na rovinu, že jsem si chtěl omlátit raketu o hlavu. Musel jsem odejít na záchod, protože kdybych po tom všem ještě na kurtu poslouchal diváky a jejich řeči, asi bych to nezvládl," líčil Lehečka.

Během pauzy se snažil psychicky sebrat. "Když (Paul) proměnil setbol, už jsem měl napřaženou raketu. Pak jsem si ale uvědomil, že je wimbledonský trávník docela drahý, hodně rychle si to rozmyslel a odešel pryč. Na záchodě jsem si sedl, jen jsem zhluboka dýchal a snažil se předstírat, že se nic nestalo. Nenechal jsem negativním myšlenkám prostor v hlavě. Jsem na sebe pyšný, že mě to nezlomilo. Začal jsem pátý set dobrým gamem a pak už se cítil fyzicky lépe než on," uvedl.

Výhra a postup přes turnajovou šestnáctku pro něj byly po turbulentním průběhu ještě cennější. "Je to jedna z výher, kterých si cením nejvíc. Každý pětiseťák, který se vyhraje, je strašně cenný a ještě na Wimbledonu s takovým hráčem," řekl Lehečka.

Ze situace se čtvrtfinalista letošního Australian Open poučil a věří, že je to další cenná zkušenost v kariéře. "Teď je to vtipná příhoda a můžu se tomu zasmát. Nechci ale ani přemýšlet nad tím, co bych tady říkal, kdybych tu seděl jako poražený. O to cennější to teď pro mě je. Je to ponaučení do budoucna. Hraje se, dokud rozhodčí neřekne aut. Nic si nedomýšlet, nenechat se emočně unést a hrát do posledního míčku," podotkl.