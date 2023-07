PROGRAM WIMBLEDONU: V českém derby půjde o postup do čtvrtfinále

Velké české derby uvidí v neděli třetí grandslamový turnaj ve Wimbledonu. O postup mezi elitní osmičku ženské části pavouka si to v All England Clubu rozdají tenistky Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Zápas by měl na kurtu číslo 2 startovat v pravé poledne, stejně jako zápas Jiřího Lehečky s Rusem Daniilem Medveděvem. Oba duely můžete sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Foto: Alastair Grant, ČTK/AP Marie Bouzková se raduje z výhry nad Caroline Garciaovou, zvítězí i v derby nad krajankou Markétou Vondroušovou?

Článek Do hry půjde také světová jednička dvaadvacetiletá Iga Šwiateková, která si to na centrálním dvorci rozdá s turnajovou čtrnáctkou Belindou Bencicovou. Nedělní program tenisového Wimbledonu: Centrální dvorec (14:30 SELČ): Rubljov (7-Rus.) - Bublik (23-Kaz.) Šwiateková (1-Pol.) - Bencicová (14-Švýc.) Hurkacz (17-Pol.) - Djokovič (2-Srb.). Kurt č. 1 (14:00): Pegulaová (4-USA) - Curenková (Ukr.) Sinner (8-It.) - Galán (Kol.) Azarenková (19-Běl.) - Svitolinová (Ukr.). Kurt č. 2 (12:00): Vondroušová (ČR) - Bouzková (32-ČR) Safiullin (Rus.) - Shapovalov (26-Kan.)