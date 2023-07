Maminka wimbledonské hrdinky Vondroušové na finále nepoletí! V Paříži to nevyšlo, tak to zkusíme jinak

Vondroušová si ve čtvrtek odpoledne poradila ve dvou setech s Ukrajinkou Elinou Svitolinovou 6:3 a 6:3 a může se tak těšit na své druhé grandslamové finále.

Když jsme spolu před lety mluvili, hodně jste zápasy Markéty prožívala. Už jste při zápasech klidnější?

Ano, už jsem klidnější. Jsem šťastná, že se Maky vrátila v plné síle po zranění a dál tomu ve své mysli nechávám volný průběh.

Brala jste si na zápasy Markéty ve Wimbledonu volno?

Volno jsem si nebrala, jsem nyní zaměstnancem 1.ČLTK, takže to naplno prožívám v týmovém duchu.

Jaké jste měla ohlasy v Česku? Fandí lidé ve vašem okolí hodně?

Lidé píší, volají. Tajně doufám, že už všem dojde, že je Maky prostě dobrá a utichne taková ta davová psychóza (směje se).

Poletíte na finále přímo do Anglie?

Na finále neletím. Do Paříže jsem letěla a to nevyšlo, tak to zkusím vzít za opačný konec. Do rozjetého vlaku se nenaskakuje, ne?

Pokud Markéta vyhraje, může jí to změnit život a zapsat se mezi legendy. Nerozklepe se jí z té představy ruka?

Jak myslíte změnit život? Jak říká pan Hřebec, ty myslíš, že ty když máš mečbol, tak to lidi právě jedoucí tramvají do práce nějak vnímají? (směje se) A tak to je. Každý má své starosti. Druhý den už se o ničem neví...

Naposledy jste jí chystala, pokud se dobře pamatuji, za odměnu nějakou dobrotu. Teď by vás pro změnu mohla na něco dobrého pozvat ona, ne?