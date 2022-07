Halepová - Anisimovová 6:2, 6:4 Nadal si zahrává! Halepovou čeká v semifinále Rybakinová

Tenistka Simona Halepová postoupila do semifinále Wimbledonu. Rumunská vítězka turnaje z roku 2019 ve středu porazila Američanku Amandu Anisimovovou 6:2, 6:4. O postup do finále se utká s Jelenou Rybakinovou, která otočila duel s Australankou Ajlou Tomljanovicovou, zvítězila po setech 4:6, 6:2, 6:3 a stala se první grandslamovou semifinalistkou z Kazachstánu v historii. V semifinále mužské dvouhry už je Nick Kyrgios, jenž porazil Chilana Garina ve třech setech - 6:4, 6:3, 7:6. To Rafael Nadal ještě bojuje s Američanem Taylorem Fritzem. Španěl ztratil první sadu 3:6, ale ve druhé zabral, získal ji pro sebe v poměru 7:5. Třetí dějství zápasu však opět ovládl poměrem 6:3 Američan.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Vítězné gesto Simony Halepové po postupu do semifinále Wimbledonu.Foto : Hannah Mckay, Reuters

Článek Třicetiletá Halepová, která v Londýně plní roli nasazené šestnáctky, se dostala do třetího wimbledonského semifinále po hodině a pěti minutách hry. V první sadě ukořistila dvakrát servis své soupeřky a totéž se jí podařilo i ve druhém setu. Při vedení 5:1 si sice závěr zkomplikovala, ztratila tři hry za sebou a za stavu 5:4 odvracela při svém podání tři brejkboly, pěti míčky v řadě ale dokázala duel ukončit a postoupit. Proti Anisimovové neztratila set potřetí za sebou. Američanka doplatila na 28 nevynucených chyb. Rumunka vyhrála ve Wimbledonu dvanáctý zápas po sobě. Před dvěma lety se turnaj nekonal kvůli pandemii koronaviru a vloni se ho Halepová nezúčastnila kvůli zranění. Letos se pošesté probojovala do semifinále, více účastí má jen světová jednička Iga Šwiatková (8). Další soupeřkou Halepové bude o sedm let mladší Rybakinová. Ruská rodačka, která od roku 2018 reprezentuje Kazachstán, se stala první tenistkou své země, jež vybojovala semifinále na turnajích velké čtyřky. Proti přemožitelce Barbory Krejčíkové Tomljanovicové musela duel otáčet, po ztrátě první sady však soupeřku v dalším průběhu pětkrát "brejkla" a dotáhla duel k postupu. V utkání nasbírala 15 es. WIMBLEDON (tráva, dotace 40,35 milionu liber) Muži, dvouhra - čtvrtfinále Kyrgios (Aust.) - Garin (Chile) 6:4, 6:3, 7:6 (7:5) Ženy, dvouhra - čtvrtfinále: Halepová (16-Rum.) - Anisimovová (20-USA) 6:2, 6:4 Rybakinová (17-Kaz.) - Tomljanovicová (Austr.) 4:6, 6:2, 6:3 Smíšená čtyřhra - semifinále: Ebden, Stosurová (Austr.) - Sock, Gauffová (USA) 6:3, 5:7, 7:5. Junioři, čtyřhra - 2. kolo Menšík, Pieczkowski (6-ČR/Pol.) - Dietrich, Feldbausch (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:5) Gorzny, Michelsen (USA) - Bartoň, Artnak (8-ČR/Slovin.) 6:3, 7:6 (7:3) Juniorky, dvouhra - 3. kolo: Klimovičová (16-ČR) - Naefová (2-Švýc.) 6:2, 1:6, 6:3 Bartůňková (3-ČR) - Nijkampová (Niz.) 6:1, 6:3 Juniorky, čtyřhra - 2. kolo Tomajková, Vargová (8-ČR/SR) - Fontenelová, Svendsenová (Švýc./Dán.) 3:6, 6:4, 10:6, Klimovičová, Šalková (ČR) - Peyreová, Slamaová (Arg./USA) 3:6, 7:5, 15:13 Klugmanová, Oluwadareová (Brit.) - Štruplová, Macaveiová (ČR/USA) 6:4, 6:3

