Zářila v Nadalově akademii, teď ji čeká Wimbledon. Dvanáctiletá česká naděje si říká o pozornost

To ale neznamená, že by měla menší ambice. „Spokojená budu, pokud vyhraju. Kdyby se mi to nepodařilo, tak se o to pokusím příští rok, kdy ještě budu patřit do kategorie U14. Když o tom tak přemýšlím, tak by nebylo špatné vyhrát Wimbledon v kategorii U14, pak U18 a pak samozřejmě i dospělý Wimbledon. No uvidíme," říká se zdravým sebevědomím.