Bouzková ve čtvrtfinále prošoupala tenisky a věří, že ji Wimbledon posune dál

"I když jsem prohrála, zápas jsem si moc užila. Bylo to mé první čtvrtfinále a rovnou na centrálním dvorci ve Wimbledonu, který mám tak ráda. Dala jsem do toho všechno. První set vyšel, jak jsem chtěla. Potom se mi ale v úvodu dalších setů přestal dařit servis, a když dáte zkušené hráče, jako je Ons, šanci, využije ji. Hru ještě vygradovala a zasloužila si to," řekla Bouzková na tiskové konferenci. "I tak ale ten zápas a turnaj hodnotím pozitivně. Těším se, že na něm budu dál stavět. Budu tvrdě pracovat, abych se znovu do této fáze probojovala," doplnila.

Třiadvacetiletá Bouzková se do čtvrtfinále grandslamového turnaje dostala poprvé v životě. Předtím v deseti z třinácti případů nepřešla ani přes první kolo. Ve Wimbledonu ale vyřadila světovou osmičku Danille Collinsovou z USA, poté její krajanky Ann Liovou a Alison Riskeovou a také Francouzku Caroline Garciaovou.

Rovněž ve čtvrtfinále proti Džabúrové předvedla svoji zarputilost a vybírala i velmi těžké údery. Po jednom z nich skončila na začátku třetího setu na kolenou, přesto zvládla míček získat a jít do vedení 40:0. "V té výměně se stalo úplně všechno. Bylo to krásné. Nezapomenu na ni, ani na to, co následovalo pak. Lidé mi tleskali, byl to krásný moment. Asi nejlepších deset vteřin mého života," citoval Bouzkovou web Tenisový svět.

V ten moment byla Bouzková blízko vyrovnání na 1:1, jenže Džabúrová nakonec game otočila ve svůj prospěch. To byl podle české hráčky moment obratu. "Určitě ano. Byl to možná nejlepší míček mého života, takže jsem se nechala trochu unést. Změnilo to pak běh třetího setu, protože začínat 0:2 nebylo ideální. Nemyslím si ale, že to byla chyba. Je to pro mě další zkušenost do budoucna," řekla Bouzková.

Po konci zápasu se obě hráčky u sítě objaly a popovídaly si. Zatímco Džabúrová pogratulovala Bouzkové k turnaji a nejlepší výměně v zápase, Češka jí kompliment oplatila. "Řekla jsem jí, že jsem si kvůli ní prošoupala tenisky, jak mě pořád honila po kurtu," uvedla 66. hráčka světa.

"Když jsem servírovala za stavu 4:3 v prvním setu, cítila jsem se jako na ledě. Jak byl kurt uprostřed víc vyšlapaný a já pořád startovala dopředu na její kraťasy, ošoupaly se mi podrážky. Neměla jsem se o co zapřít a dva gamy do konce prvního setu mi přišlo, že bruslím. Možná jsem si ale měla ty ošoupané tenisky nechat, jenže já jsem si je po setu vyměnila. Už víme, kde byla chyba," podotkla s úsměvem Bouzková.

Z Wimbledonu si odveze spoustu vzpomínek. Vedle proměněných mečbolů od prvního kola a vítězných emocí si bude pamatovat i debut na centrálním dvorci. Aréna letos slaví 100 let od svého otevření. "Hodně jsem si užila příchod chodbou ke kurtu, kolem kavárny pro členy klubu a hosty. Jsou tam hezké obrazy, z těch prostorů čiší historie. A potom mě zaujal takový zvláštní potlesk lidí. I když celé hlediště aplaudovalo a jásalo po mé povedené výměně ve třetím setu, pořád to znělo tak nějak decentně," líčila Bouzková.