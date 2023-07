Podle Lehečky už se projevuje Berdychova pomoc, věří si i na Paula

"Třetí kolo je pěkné, ale určitě to není meta, kde bych chtěl zůstat. Když udržím své herní nastavení, kvalitu a koncentraci, mám šanci vstoupit do zápasu, jak bych si představoval. A když se mi to povede, myslím, že bych mohl porazit i Paula. Nechám se překvapit. V sobotu na to ale zase vletím," uvedl Lehečka.

Na rozdíl od pomalejších povrchů se nemusí soustředit na maximální razanci a rychlost a může více sázet na přesnost. "Na trávě to vypadá o dost jinak než na antuce. Když se tady trefí dobrý servis, tak si nikdo nemůže stoupnout k plachtě a nějak to vrátit. Tady se dobré míče odplácí fiftýnem, to je způsob hry, který mi sedí. Oproti Stuttgartu nebo Queen's Clubu je tu ještě rychlejší tráva. Určitě jsem ale udělal posun. Zlepšil konzistenci a jsem sebevědomější na míčích, kdy potřebuju odvrátit brejkbol," uvedl Lehečka.

Věří, že se již na jeho hře podepisuje i Berdychův vliv, s wimbledonským finalistou z roku 2010 spolupracuje od jara. "To je to, s čím jsme do té spolupráce šli. Aby to něco mému tenisu přineslo a bylo to možné použít i v jiných jednotkách, například v kondici. I můj kondiční trenér se s Tomášem baví o tom, co dělával a jakým způsobem regeneroval, když hrával pozdě do noci. To jsou detaily, které nemáte napsané někde v knížce a každý postřeh od takovéhoto bývalého hráče se hodí. Věřím, že teď na trávě jsou pro nás jeho zkušenosti cennější než na antuce. Sedá si to, jak bychom si představovali."