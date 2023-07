Poslední dvouhra českou legendu ve Wimbledonu bolela. Nikdy bych to neskrečovala, tvrdí

"Nechala jsem tam všechno, ale mrzí mě, že jsem nevyužila šanci. Soupeřka se mi zdála hratelná. Ničím mě úplně neválcovala. Věděla jsem, co mám hrát. Jenže mi to nešlo," řekla Strýcová. "Byla jsem hrozně pasivní. Málo jsem chodila na síť a nešel mi return. Jela jsem ale nadoraz a po druhém setu jsem byla úplně vyřízená. Narvala jsem do sebe tolik gelů a chytaly mě křeče do prstů na nohou," vyprávěla sedmatřicetiletá tenistka.

Přestože nebyla tak extrémně nervózní jako v prvním duelu s Belgičankou Marynou Zanevskou, mrzelo ji, že mohla proti o šest let mladší semifinalistce letošního Australian Open vyřešit řadu momentů lépe. V utkání také doplatila na 42 nevynucených chyb.

"Mohla jsem být drzejší a aktivnější. Nejvíc se mi povedl tie-break, ve kterém jsem do toho šla naplno. A ona mi pomohla několika chybami. Škoda, že jsem trochu blbě ztratila servis ve třetím setu. Nakonec ale dobré. Jsem dost unavená," uvedla bývalá světová jednička ve čtyřhře.

Když odcházela z kurtu, napadlo ji, že je to ve dvouhře jejího oblíbeného turnaje naposledy. "Ta myšlenka tam byla. Mrzí mě to, ale co nadělám. Naštěstí mám debl a mix," usmála se. V ženské čtyřhře bude hrát s tradiční tchajwanskou parťačkou Sie Šu-wej, v mixu zabojuje po boku Mexičana Santiaga Gonzáleze.

Před duelem i po něm ji trápil bolavý palec na noze, který si poranila v prvním kole se Zanevskou. V zápase však větší obtíže nevnímala. "Teď to třeba bolí strašně. Stejně jako ta moje zpropadená achilovka. V zápalu boje ale na bolest zapomenete. Ucítila jsem ho, jen když jsem couvala na smeč. Kvůli tomu jsem určitě neprohrála," řekla Strýcová, které patří v žebříčku WTA po mateřské pauze 623. místo.

Do zápasu by podle svých slov šla za každých okolností. "Nikdy bych to neskrečovala, nikdy. Ještě navíc, když je to můj poslední zápas. Odejít ze zápasu kvůli zranění je pro mě no-go. Navíc v téhle situaci, ve které jsem. Samozřejmě chápu, když někdo odstoupí kvůli zranění a ví, že má před sebou ještě pět let. Já mám ale už jen dva turnaje," doplnila.