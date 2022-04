Přelomové rozhodnutí! Slavný Wimbledon chce jako první zakázat start ruských tenistů

Více než dva a půl měsíce zbývají do začátku nejslavnějšího turnaje světa - Wimbledonu. Už teď ale jeho pořadatelé přišli s radikální názorem. "Nechceme zde ruské a běloruské tenisty. Wimbledon má mnohem větší přesah, není jen tenis," zní z úst představitelů All England Clubu. Jednalo by se tak o vůbec první tenisový podnik, z kterého by byli hráči obou zemí vyloučeni.

Foto: Profimedia.cz Budou hrát ruští tenisté ve Wimbledonu? (Ilustrační foto)Foto : Profimedia.cz

Článek Až do dnešních dnů by šlo o naprosto výjimečný krok. Zatímco prakticky veškeré sportovní organizace vyloučily kvůli invazi Ruska s podporou Běloruska na Ukrajinu ruské a běloruské sportovce ze svých řad, tenis byl jedním z mála, který se k něčemu takovému neodhodlal. Jako první o něčem takovém vážně uvažují až pořadatelé Wimbledonu. Mezinárodní tenisová federace (ITF) sice zakázala Rusku startovat v týmových soutěžích v Davis Cupu a Billie Jean Cupu a za jmény ruských hráčů a hráček se již neobjevují vlaječky jejich země, tím však veškeré sankce skončily. Medvedvěv, Rubljov a spol. se dál prohánějí po kurtech celého světa, což řadě expertů i fanoušků nedává spát. Tenis Ruský tenista Rubljov postoupil do finále, pak vyjádřil postoj k válce na Ukrajině Trpělivost došla až organizátorům Wimbledonu. Nejslavnější turnaj světa disponuje statusem privátního klubu a může tedy o startu hráčů rozhodovat bez souhlasu tenisových organizací ATP či WTA. A nehrozí mu tudíž možné právní kroky, jakým by mohly čelit jiné podniky. KDO BY PŘIŠEL O WIMBLEDON - MUŽI POŘADÍ JMÉNO 2. Daniil Medveděv (Rus.) 8. Andrej Rubljov (Rus.) 24. Karen Chačanov (Rus.) 31. Aslan Karatsev (Rus.) 42. Ilja Ivaška (Běl.) Turnaj začíná 27. června, přihlášky se uzavírají šest týdnů před startem, tedy 16. května. Do této doby má být definitivně rozhodnuto. Už teď je ale jasné, že pokud by ruští a běloruští tenisté chtěli v All England Clubu startovat, museli by v písemné formě doložit, že nejsou finančně nijak podporování od vlády prezidenta Putina či běloruských představitelů. "Navíc se budou muset zdržet jakýchkoliv komentářů ve prospěch Putina, Ruska a Běloruska," uvedl britský ministr sportu Nigel Huddleston. K radikálnímu rozhodnutí měla představitele slavného turnaje přimět zvěrstva ruské armády na civilním obyvatelstvu na Ukrajině, zvláště pak v Buči a dalších městech. Tenis Mír všem! vzkázalo ruské tenisové eso po vítězství po boku ukrajinského parťáka S výzvami k zastavení války v minulých dnech přišli prakticky všichni ruští či běloruští tenisté a tenistky. Proti násilí na Ukrajině se postavili světová dvojka Daniil Medveděv, osmý hráč světa Andrej Rubljov, nejlepší ruská tenistka Anastasia Pavljučenkovová či světová pětka Běloruska Aryna Sabalenková. KDO BY PŘIŠEL O WIMBLEDON - ŽENY POŘADÍ JMÉNO 5. Aryna Sabalenková (Běl.) 14. Anastasia Pavljučenkovová (Rus.) 17. Viktoria Azarenková (Běl.) 22. Veronika Kuděrmětovová (Rus.) 26. Daria Kasatkinová (Rus.) 31. Ludmila Samsonová (Rus.) 51. Alexandra Sasnovičová (Běl.) 54. Jekatěrina Alexandrovová (Rus.) 74. Varvara Gračevová (Rus.) 76. Anna Kalinská Podle Nigela Huddlestona však protesty proti válce v podání ruských a běloruských tenistů nestačí a žádá jasné vymezení proti Putinově agresi. V případu zákazu startu, by o Wimbledon přišlo pět ruských či běloruských tenistů z elitní stovky, v případě žen pak dokonce deset. Tenis Ruská olympijská šampionka prosí: Zastavte násilí a válku Souhlasíte s tím, aby byli ruští a běloruští tenisté vyloučeni z Wimbledonu? ano 80,1 % ne 19,9 % Celkem hlasovalo 4856 čtenářů.

