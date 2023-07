Dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová potvrzovala roli favoritky v duelu se Sasnovičovou od samého úvodu, když šla rychle do vedení 3:0. Pak si sice Lvice z Fulneku vybrala slabší chvilku, když přišla o servis, ale od stavu 2:3 už zase diktovala vývoj utkání. Tři hry v řadě znamenaly pro českou tenistku zisk setu v poměru 6:2.

V úvodu druhé sady Běloruska vzala soupeřce podání a mohlo se zdát, že zápas může zdramatizovat. Nic takého se ale nekonalo. Kvitová hned smazala manko. Sasnovičová držela se slavnou Češkou krok do stavu 2:2, pak už neuhrála ani jednou své podání a také druhý set prohrála 2:6. Kvitová tak mohla rychle slavit postup do třetího kola. v boji o první grandslamové osmifinále od loňského US Open vyzve přemožitelku Karolíny Plíškové Srbku Nataliju Stevanovičovou.

"Byla jsem trochu na pozoru, každý zápas proti ní si pamatuju. Porazila jsem ji v Sydney a vloni v Indian Wells to byla také velká bitva. Věděla jsem, co od ní čekat. Z toho zápasu nemám tady hezké vzpomínky, ale dnes jsem to otočila. Jsem ráda, že jsem vyhrála," řekla novinářům Kvitová.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Petra Kvitová během utkání druhého kola Wimbledonu.

"Musím říct, že od rozehrávky jsem se necítila úplně dobře, vůbec mi to nelítalo a byla jsem zabrzděná. Nepředvedla jsem úplně dobrý tenis a ani servis mi moc extra nešel. Stejně jsem to ale vybojovala. Musím si z toho vzít pozitivní věci," doplnila Kvitová.

Devětadvacetiletý Veselý, který startoval po loňském zranění stehenního svalu díky chráněnému žebříčku, nenavázal na předchozí vítězství nad turnajovou dvaadvacítkou Američanem Sebastianem Kordou. Proti O'Connellovi získal jen jeden brejk a čtyřikrát o servis přišel. Nepomohlo mu ani 16 es a 36 vítězných míčů. Doplatil na 36 nevynucených chyb, Australan jich měl jen 15. Veselý naposledy vypadl ve 2. kole Wimbledonu před dvěma lety, vloni se dostal o kolo dál.

Markéta Vondroušová do utkání s nasazenou dvacítkou Chorvatkou Donnou Vekičovou výborně vstoupila. Za pouhých 21 minut získala první set, kdy soupeřce povolila získat pouhých 9 míčů. Druhé dějství už bylo o poznání vyrovnanější, ale i v něm to byla Češka kdo získal první brejk. V desátém gemu tak mohla duel při svém podání uzavřít, ale Vekičová se díky brejku vrátila do hry. Vondroušová se však rozhodit nenechala a dalším brejkem si vybojovala druhou šanci zápas ukončit. První dva mečboly sice využít nedokázala, ale ten třetí už ano. Po 69 minutách se tak poprvé v kariéře ve Wimbledonu dostala mezi posledních šestnáct.