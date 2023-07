Sasnovičová - Kvitová 2:6, 2:6 Výborně! Bouzková vyřadila turnajovou pětku a zahraje si s Vondroušovou. Kvitová smetla Bělorusku

Tenistky Markéta Vondroušová a Marie Bouzková prošly do osmifinále Wimbledonu a utkají se mezi sebou o postup mezi nejlepších osm hráček turnaje. Vondroušová porazila Chorvatku Donnu Vekičovou 6:1, 7:5 a znovu vylepšila své maximum na travnatých dvorcích v All England Clubu. Loňská čtvrtfinalistka Bouzková zdolala po dvou hodinách a 37 minutách turnajovou pětku Francouzku Caroline Garciaovou 7:6, 4:6, 7:5. Do 3. kola prošla dvojnásobná vítězka turnaje Petra Kvitová, jež porazila Bělorusku Aljaksandru Sasnovičovou dvakrát 6:2. Jiří Veselý nestačil na Australana Christophera O'Connella a prohrál 3:6, 5:7, 4:6.

Foto: Hannah Mckay, Reuters Vítězné gesto Petry Kvitové ve druhém kole Wimbledonu.